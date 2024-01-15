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«Барыс» расторг контракт с защитником Кириллом Полоховым

«Барыс» расторг контракт с защитником Кириллом Полоховым
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Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Кириллом Полоховым. Сообщается, что контракт с защитником расторгнут по соглашению сторон.

Полохов вернулся в «Барыс» в начале текущего сезона. В нынешнем сезоне-2023/2024 игрок обороны провёл в регулярном чемпионате КХЛ 17 матчей, в которых результативными действиями не отметился, записав в свой пассив отрицательный показатель полезности «-5».

Всего в КХЛ на счету 25-летнего защитника 133 матча, в которых Полохов забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-23».

В текущем сезоне казахстанский клуб провёл 49 матчей и набрал 40 очков, занимая последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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