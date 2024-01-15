Щитов: не все судьи попали в КХЛ за счёт своих профессиональных качеств

Хоккейный эксперт Никита Щитов считает, что в России необходимо создать школу судейства, в которой будет чёткий контроль методики обучения. Специалист заявил, что не все арбитры КХЛ попали в лигу за счёт своих профессиональных качеств. Недавно ветераны СКА письменно обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в КХЛ.

«Понятно, что в России нужно делать школу судейства, чтобы профессионально обучали людей, которые хотят пойти в эту профессию. А то как у нас получается: чтобы попасть в КХЛ, нужно пройти определённые ступени, но там могут быть свои руководители, которые проталкивают некомпетентных арбитров по блату.

Судейство – это хорошая возможность, если у тебя не получилось с хоккеем, и на уровне КХЛ можно зарабатывать неплохие деньги. Тяжёлая, но интересная профессия. Однако не все попадают туда за счёт профессиональных качеств. Поэтому в нашей стране нужна школа судейства и более чёткий контроль методики обучения», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Недавно в матче «Амур» — «Авангард» главный судья Денис Наумов грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир. В следующем матче арбитр принёс извинения Кравцу за своё поведение.