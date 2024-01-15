Спортивный психолог объяснил спад результативности Александра Овечкина

Спортивный психолог Вадим Гущин порассуждал на тему причин падения результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. В текущем сезоне-2023/2024 НХЛ россиянин принял участие в 39 матчах, в которых отметился 27 (8+19) результативными действиями при показателе полезности «-11».

«Думаю, это совокупность факторов. Прежде всего, конечно, то, что происходит с клубом, а не то, что происходит в личной жизни с хоккеистом Александром Овечкиным. Вероятно, недостаточно поддержки, и это, наверное, влияет. А всё остальное – да, много факторов, безусловно.

Человек он очень семейный. Мы знаем, какую роль мама играла в его жизни. Я думаю, что и отец тоже, хотя об этом меньше известно, но уверен, что тоже. Естественно, это всё на нас влияет. И возраст уже тоже не юный. Наверное, всё-таки главное – ситуация в клубе. Потому что в тех клубах, где всё в порядке, там и лидеры на виду», — цитирует Гущина Metaratings.ru.

Напомним, Овечкин пропустил последние два матча «Вашингтона» с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. До рекорда Уэйна Гретцки по голам россиянину остаётся 64 шайбы. «Кэпиталз» после 41 матча в текущем сезоне НХЛ занимают 12-е место в таблице Восточной конференции лиги.