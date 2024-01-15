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Форвард «Спартака»: Ковальчук держит раздевалку авторитетом, все к нему прислушиваются

Форвард «Спартака»: Ковальчук держит раздевалку авторитетом, все к нему прислушиваются
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о влиянии 40-летнего форварда Ильи Ковальчука в раздевалке команды. Красно-белые угодили в игровой кризис, проиграв шесть матчей кряду. Во вчерашней встрече с «Металлургом» на домашней площадке «Спартак» проиграл со счётом 2:6.

«Ковальчук много разговаривает с ребятами, подбадривает всех. Раздевалку держит своим авторитетом. Все к нему прислушиваются. Обидно, что никак не выиграем. С конца 2023 года какая-то чёрная полоса пошла. В следующих матчах будем стараться изо всех сил победить», — цитирует Цыплакова Legalbet.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл семь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». Ранее Ковальчук заявил, что ответственность за плохие результаты команды должны нести лидеры.

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