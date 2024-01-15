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Каменский: Панарин проводит шикарный сезон. В будущем он может стать капитаном «Рейнджерс»

Каменский: Панарин проводит шикарный сезон. В будущем он может стать капитаном «Рейнджерс»
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Функционер Валерий Каменский, занимающий должность вице-президента по развитию КХЛ, выразил мнение о том, является ли 32-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин наиболее ценным российским хоккеистом в НХЛ.

«Можно ли считать Артемия Панарина сейчас самым ценным российским игроком НХЛ? Нельзя разделять наших: кто ценный, а кто нет. Они играют там на ведущих ролях. В каждом клубе они показывают результат и высокий уровень.

Надо всех наших игроков в НХЛ считать самыми ценными. Артемий проводит шикарный сезон, пускай продолжает в том же духе. Он давно всем доказал, что играть умеет. С персональными рекордами можно только поздравить и пожелать дальнейших. В будущем он может стать капитаном «Рейнджерс», он уже стал ассистентом, лидерские качества у него есть», — приводит слова Каменского Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 42 матчах в составе «Рейнджерс», в которых совершил 59 (27+32) результативных действий при показателе полезности «-1». В таблице лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ Артемий занимает третье место, уступая Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (69) и своему соотечественнику из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (72).

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