Легенда «Спартака» оценил критику в адрес 40-летнего Ковальчука после возвращения в хоккей

Двукратный олимпийский чемпион и легендарный хоккеист «Спартака» Александр Кожевников высказался о набирающей обороты критике выступлений 40-летнего нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

«Критика в адрес Ильи Ковальчука? А все думали, что он будет, как в 20 лет, играть, что ли? Вкатится ещё. У него седьмой матч всего. Время надо. Но больше его брали для плей-офф, конечно. Как дядьку. Привыкнет! Надо вкатиться — полтора года не играл. Он же не робот, чтобы взять и побежать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Ковальчук провёл уже семь матчей в составе красно-белых, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3».