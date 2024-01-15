Экс главный тренер сборной России оценил состояние ЦСКА и работу Сергея Фёдорова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о текущей форме московского ЦСКА.

«ЦСКА немножко отстаёт от лидеров. Думаю, что армейцы ещё прибавят, хотя они и так прибавили в последнее время: выиграли четыре матча подряд, а вот затем проиграли московскому «Динамо». Лидеры ЦСКА «наелись»? Может, немножко и есть такое, где-то надо было чуть-чуть поменять состав, но в целом он у команды давно укомплектован. Главный тренер Сергей Фёдоров давно доказал, что может работать и давать результат», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в своём последнем матче подопечные Сергея Фёдорова уступили в московском дерби «Динамо» (2:4) и прервали четырёхматчевую серию побед. В активе армейцев 56 очков в 49 играх, что позволяет им занимать седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.