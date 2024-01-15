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Экс главный тренер сборной России оценил состояние ЦСКА и работу Сергея Фёдорова

Экс главный тренер сборной России оценил состояние ЦСКА и работу Сергея Фёдорова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о текущей форме московского ЦСКА.

«ЦСКА немножко отстаёт от лидеров. Думаю, что армейцы ещё прибавят, хотя они и так прибавили в последнее время: выиграли четыре матча подряд, а вот затем проиграли московскому «Динамо». Лидеры ЦСКА «наелись»? Может, немножко и есть такое, где-то надо было чуть-чуть поменять состав, но в целом он у команды давно укомплектован. Главный тренер Сергей Фёдоров давно доказал, что может работать и давать результат», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в своём последнем матче подопечные Сергея Фёдорова уступили в московском дерби «Динамо» (2:4) и прервали четырёхматчевую серию побед. В активе армейцев 56 очков в 49 играх, что позволяет им занимать седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2-й период
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев – 09:51 (5x5)     1:1 Мэйсек (Широков) – 13:14 (5x5)     1:2 Окулов (Нестеров, Классон) – 14:40 (5x5)    
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