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Экс главный тренер сборной России ответил, связан ли спад «Спартака» с приходом Ковальчука

Экс главный тренер сборной России ответил, связан ли спад «Спартака» с приходом Ковальчука
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о спаде московского «Спартака», а также ответил на вопрос о возможной взаимосвязи с подписанием 40-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука.

«Конечно, спад «Спартака» никак не связан с приходом Ильи Ковальчука, не в этом дело. Просто у всей команды сейчас не идёт, шесть поражений подряд, так бывает. Илья тут ни при чём, как может быть один человек в чём-то виноват? Вся команда не играет, много травмированных, заболевших. Если бы все остальные забивали, а тройка Ковальчука всё проигрывала, тогда бы можно было сказать иначе. А у «Спартака» сейчас все пропускают и выглядят невнятно», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Ковальчук провёл уже семь матчей в составе красно-белых, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3».

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