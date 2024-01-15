«При чём тут Ларионов!» Кожевников прокомментировал разгромы «Торпедо» от «Динамо» и ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о последних результатах нижегородского «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Подопечные Игоря Ларионова в Москве разгромно проиграли ЦСКА (2:7) и «Динамо» (1:6) в последних трёх матчах.

«У «Торпедо» два разгромных поражения в трёх матчах — Игорь Ларионов теряет контроль над командой? При чём тут Игорь Ларионов! Всё нормально. Просто надо время дать, ребята молодые, второй сезон только у них по большому счёту. Надо привыкать. Здесь опыт нужен. Да и «Динамо» сейчас очень здорово выглядит. Посмотрим, что будет в плей-офф. В прошлом году «Торпедо» же обыграло «Динамо» в плей-офф, хотя в чемпионате проигрывало. Так что на историю смотреть надо.

Посмотрим, что будет. Все готовятся к плей-офф, осталось же 20 матчей. Ещё кто-то просядет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.