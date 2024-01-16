Крикунов отреагировал на лидерство «Металлурга» и «Авангарда» в Восточной конференции КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил положение дел в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«На Востоке в целом всё как обычно. Сейчас уверенно лидируют «Металлург» и «Авангард», никаких сенсаций в этом нет. Андрей Разин (главный тренер «Металлурга». — Прим. «Чемпионата») всегда умел работать, поэтому первая позиция помолодевшей в плане состава «Магнитки» меня не удивляет. У Омска состав сильный, в дедлайн они укрепились Жафяровым, Прохоркиным. Поэтому всё логично», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Металлург» является лидером Востока, набрав 74 очка в 52 матчах. Следом за ним располагаются «Авангард» (71) и уфимский «Салават Юлаев» (65), а замыкает топ-4 екатеринбургский «Автомобилист» (62).