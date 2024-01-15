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Бахмутов предположил, что Овечкин помог бы московскому «Динамо» выиграть Кубок Гагарина

Бахмутов предположил, что Овечкин помог бы московскому «Динамо» выиграть Кубок Гагарина
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Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов порассуждал о возможном завершении карьеры звёздного нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в московском «Динамо», в составе которого хоккеист начинал свой путь.

«Как я отнесусь к возвращению Овечкина в «Динамо»? Это бальзам для болельщиков. Для него это будет красивая история, чтобы закончить карьеру. Такая же история у Ковальчука, начал в «Спартаке» и там же завершает. А какие будут результаты, ну, это ещё бабка надвое сказала! Возможно, вместе с Овечкиным «Динамо» выиграет Кубок Гагарина.

Мы же помним, что пару сезонов назад Ковальчук с «Авангардом» победили. Время покажет, сложно прогнозы давать», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 39 матчей в составе «Вашингтона», в которых совершил 27 (8+19) результативных действий при показателе полезности «-11». Последние две встречи Александр пропустил из-за травмы нижней части тела. В ближайшем матче «столичные» примут на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча состоится в ночь на среду, 17 января. Начало – 3:00 мск.

Отметим, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо», в составе которого успел провести 31 игру в КХЛ и набрать 40 (19+21) очков.

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