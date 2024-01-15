Кожевников — о кризисе «Спартака»: что здесь удивительного? Удивительного нет ничего

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о шести поражениях подряд московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Кризис в «Торпедо»? Все готовятся. Должны тренерские задачи выполнять, где просядут, — чтобы в плей-офф не просесть. Как «Спартак» сейчас проседает, но что здесь удивительного? Удивительного нет ничего. Все проседали по пять, по шесть матчей. Любую команду возьмите и посмотрите.

Главное, чтобы через это пике команды спешно выходили? Конечно! Через шесть-семь матчей они и выходят. Чего здесь удивляться? Чемпионат большой. Поэтому просадки у всех будут. Что у «Спартака», что у ЦСКА, что у СКА, что у «Автомобилиста». Все команды проседают», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.