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Кожевников — о кризисе «Спартака»: что здесь удивительного? Удивительного нет ничего

Кожевников — о кризисе «Спартака»: что здесь удивительного? Удивительного нет ничего
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о шести поражениях подряд московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Кризис в «Торпедо»? Все готовятся. Должны тренерские задачи выполнять, где просядут, — чтобы в плей-офф не просесть. Как «Спартак» сейчас проседает, но что здесь удивительного? Удивительного нет ничего. Все проседали по пять, по шесть матчей. Любую команду возьмите и посмотрите.

Главное, чтобы через это пике команды спешно выходили? Конечно! Через шесть-семь матчей они и выходят. Чего здесь удивляться? Чемпионат большой. Поэтому просадки у всех будут. Что у «Спартака», что у ЦСКА, что у СКА, что у «Автомобилиста». Все команды проседают», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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