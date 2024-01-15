В The Athletic назвали выступления Ничушкина главным открытием «Колорадо» в этом сезоне

Журналист The Athletic Джесси Гранье назвал голевые свершения 28-летнего российского нападающего Валерия Ничушкина главным открытием для «Колорадо Эвеланш» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

«Ничушкин уже много лет является важной частью этой команды, но ему так и не удавалось приблизиться к темпу в 40 голов в первой половине сезона. После ещё одного гола в ворота «Вегаса» (3:0) он делит лидерство с Маккинноном в команде по голам и занимает восьмое место в таблице снайперов лиги. Он дал «Эвеланш» столь необходимого третьего снайпера команды после Маккиннона и Микко Рантанена, при этом другие нападающие по-прежнему испытывают трудности в атаке», — считает Гранье.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями при показателе полезности «+9».