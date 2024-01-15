«Он заслуживает эту любовь». Марнер — о скандировании фанатов «Торонто» фамилии Самсонова

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер высказался о скандировании болельщиками «кленовых листьев» фамилии российского голкипера команды Ильи Самсонова после его сейва в падении ловушкой на Джей Ти Комфере в концовке матча с «Детройт Ред Уингз» (2:4), который прошёл минувшей ночью.
«Несомненно, он сделал пару впечатляющих сейвов для нас в этой игре. Было здорово услышать, как фанаты скандируют его имя и дарят ему ту любовь, которую он заслуживает», — приводит слова Марнера The Score.
Напомним, этот матч стал первым для Самсонова после прохождения драфта отказов и отправки в АХЛ, чему предшествовала серия неудачных матчей в исполнении российского голкипера. Эта игра стала 16-й для россиянина в нынешнем сезоне.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Самсонов отражал 86,2% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 3,88.
- 15 января 2024
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