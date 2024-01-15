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Двукратный олимпийский чемпион высказался о перспективах «Торпедо» в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион высказался о перспективах «Торпедо» в плей-офф
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил перспективы «Торпедо» при возможном попадании в плей-офф Кубка Гагарина – 2024.

«Сможет ли «Торпедо» выступить в плей-офф успешнее, чем в прошлом году? Я не могу сказать, я ж не бабка-угадка. Должны ребята опыта набраться. И, естественно, будут по-другому играть — ответственнее. Всё-таки чемпионат — это чемпионат, а плей-офф — это плей-офф, две разные вещи. В плей-офф уже будут играть роль эмоции больше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что «Торпедо», набрав 61 очко в 50 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В прошлой игре подопечные Игоря Ларионова разгромно проиграли на выезде московскому «Динамо» (1:6).

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