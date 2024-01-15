Яромир Ягр войдёт в Зал славы ИИХФ

Исторический комитет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) назвал новых членов Зала славы организации. Об этом сообщается на официальном сайте ИИХФ.

На чемпионате мира 2024 года в мае будут чествованы восемь новых игроков, в том числе Натали Дарвиц (США), Яромир Ягр (Чехия), Кенни Йонссон (Швеция), Игорь Либа (Чехия), Петтери Нуммелин (Финляндия), Ярослав Пузар (Чехия) и Райан Смит (Канада).

Кроме того, будет проведена отдельная церемония для четырех других номинаций. Премия Ричарда Торриани достанется Дезидериу Варге (Румыния), а премия Пола Лоика – украинцу Анатолию Брезвину, который возглавлял Федерацию хоккея в стране на протяжении 14 лет.

Кроме того, ИИХФ представит новую медиа-премию, которая будет ежегодно вручаться представителям печатных изданий, телевидения или радио.