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«Не то чтобы главный в «Колорадо». Кожевников оценил игру Ничушкина в нынешнем сезоне

«Не то чтобы главный в «Колорадо». Кожевников оценил игру Ничушкина в нынешнем сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление 28-летнего российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

«Заслуживал ли один из главных лидеров «Колорадо» Валерий Ничушкин вызова на Матч звёзд НХЛ? Он не то чтобы главный в «Колорадо». Он неплохо в этом сезоне выглядит, опять же. Но там же бывали провалы, опять много не забивал. Да, отдавал передачи. Значит, для вызова на Матч звёзд есть игроки посильнее, но он неплохо выглядит сейчас», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями при показателе полезности «+9».

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