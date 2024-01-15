Фёдоров — об игре Федотова: надо посмотреть, что делали полевые игроки

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением об игре 27-летнего российского вратаря армейцев Ивана Федотова в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:3)

«Федотов мог брать две шайбы из трёх? Ключевое слово — «мог». Как я всегда говорю, перед вратарём всегда играют пять игроков. Из пяти один-два выпадает, и уже появляются сложности в обороне. Чтобы говорить о нашем вратаре, надо посмотреть и разобрать те вещи, которые сделали полевые игроки.

Выбило ли поражение команду из колеи? Неприятно, но не выбило из колеи. Говорили ребятам: попереживаем до 12, разберём ошибки, дальше следующий рабочий день. Что хорошо в хоккее — всегда есть следующая игра, мы должны заботиться о ней, но обязательно учтём ошибки прошлого матча.

Почему не обеспечили комфортное преимущество раньше? Во втором периоде наши игроки не смогли реализовать их в силу технических причин, здорово сыграл вратарь. Уверен, сыграй мы хладнокровнее, счёт был бы другим», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.