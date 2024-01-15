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Главный тренер «Колорадо» ожидает, что официальная информация по Ничушкину будет позднее

Главный тренер «Колорадо» ожидает, что официальная информация по Ничушкину будет позднее
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51-летний канадский специалист Джаред Беднар, возглавляющий «Колорадо Эвеланш», заявил, что не имеет информации по 28-летнему российскому нападающему «лавин» Валерию Ничушкину, который, по информации СМИ, будет проходить программу помощи игрокам НХЛ.

«Тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что официальной информации о Ничушкине нет, но он ожидает, что она появится позже сегодня», — сообщил журналист издания Denver Post в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, нынешний сезон – второй по новому восьмилетнему контракту Ничушкина с «Колорадо» на общую сумму в $ 49 млн ($ 6,125 млн за сезон). Россиянин заключил новое соглашение с командой в июле 2022 года после завоевания Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9».

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Источник: Ничушкин пройдёт программу помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределённый срок
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