Олимпийский чемпион рассказал, кто из россиян ещё заслуживал вызова на Матч звёзд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о предстоящем Матче звёзд НХЛ – 2024, в котором примут участие пять российских хоккеистов.

«Кто из россиян ещё заслуживал приглашения на Матч звёзд НХЛ? Панарин! Он по семейным причинам отказался? Кто-то откажется, но его же вызвали – это самое главное. И Овечкин отказался. Что здесь удивляться? Ещё будут отказы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024 пройдёт в Торонто (Канада) с 1 по 3 февраля. В звёздном уикенде примут участие пятеро россиян: вратари Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), нападающие Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).