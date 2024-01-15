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Олимпийский чемпион рассказал, кто из россиян ещё заслуживал вызова на Матч звёзд НХЛ

Олимпийский чемпион рассказал, кто из россиян ещё заслуживал вызова на Матч звёзд НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о предстоящем Матче звёзд НХЛ – 2024, в котором примут участие пять российских хоккеистов.

«Кто из россиян ещё заслуживал приглашения на Матч звёзд НХЛ? Панарин! Он по семейным причинам отказался? Кто-то откажется, но его же вызвали – это самое главное. И Овечкин отказался. Что здесь удивляться? Ещё будут отказы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024 пройдёт в Торонто (Канада) с 1 по 3 февраля. В звёздном уикенде примут участие пятеро россиян: вратари Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), нападающие Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

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