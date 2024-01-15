В Нижневартовске хоккейный тренер задержан по обвинению в педофилии

24-летнего тренера по хоккею и игрока сборной Нижневартовска, личность которого не раскрывается, задержали правоохранительные органы по обвинению в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает портал 86.ru.

Как отмечает источник, предполагаемый злоумышленник предлагал 14-летней воспитаннице секции секс в переписке и следил за ней на катке. По данным следствия, пострадавшая не одна, мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении двух и более девушек. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц).

При этом часть родителей воспитанников секции, в которой работал тренер, не могут поверить в произошедшее, считая, что вся история с приставаниями — фейк. В социальных сетях часть пользователей винят пострадавших из-за хорошей репутации специалиста и отзывов о нём. Пользователи также отмечают, что девушки якобы «развели» тренера, удалив свои сообщения из переписки.