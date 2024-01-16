Двукратный олимпийский чемпион назвал своего любимого игрока в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал 32-летнего российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина своим любимым игроком в Национальной хоккейной лиге.

«Панарин — мой любимый игрок в НХЛ. Кучеров тоже, но Панарин мне давно нравится – ещё когда здесь, в России, играл. Нестандартный игрок, со своей харизмой», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На счету Панарина уже 59 (27+32) результативных действий в 42 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге за 632 игры он набрал 720 (243+477) очков при коэффициенте полезности «+136». Ранее в НХЛ Артемий выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, в 2019 году Панарин заключил с «Рейнджерс» семилетний контракт на общую сумму в $ 81,5 млн ($ 11,6 млн за сезон), который истекает по окончании сезона-2025/2026.