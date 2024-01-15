Чинахов прервал семиматчевую безголевую серию за «Коламбус», поразив ворота «Ванкувера»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт первый период, счёт равный – 1:1.
На шестой минуте встречи отличиться удалось 22-летнему российскому нападающему «мундиров» Егору Чинахову, которому ассистировал Джонни Годро. Получив роскошную передачу, он оказался один у чужих ворот и изящно разобрался с голкипером «касаток» Кейси Десмитом.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Благодаря этому голу россиянин сумел прервать семиматчевую безголевую серию и пятиматчевую – без набранных очков. Он проводит свой 33-й матч в нынешнем сезоне, на его счету 19 (11+7) результативных действий при показателе полезности «-5». Всего в НХЛ Егор до этого матча провёл 124 игры и набрал 44 (21+23) очка.
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