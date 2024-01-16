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Кожевников рассказал, можно ли назвать Шестёркина лучшим российским вратарём прямо сейчас

Кожевников рассказал, можно ли назвать Шестёркина лучшим российским вратарём прямо сейчас
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне 28-летнего российского вратаря Игоря Шестёркина в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Можно ли Шестёркина назвать лучшим российским вратарём на данный момент? Василевский тоже есть, не забывайте про это. Шестёркин — один из лучших. Не могу сказать, что он прям лучший. Для этого нужно все матчи видеть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 27 матчах за «Рейнджерс», в которых одержал 17 побед, отражая 90,3% бросков и пропуская в среднем 2,83 шайбы за игру. Всего за карьеру в НХЛ Игорь провёл 185 встреч со статистикой в 92,1% отражённых бросков и 2,44 коэффициентом надёжности.

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