Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби добрался до отметки в 25 голов за сезон. В его возрасте быстрее был только Овечкин

Кросби добрался до отметки в 25 голов за сезон. В его возрасте быстрее был только Овечкин
Комментарии

36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (завершён второй период, хозяева ведут – 2:0) добрался до отметки в 25 голов в текущем сезоне.

Как отмечает StatsCentre в социальной сети Х, для этого Кросби потребовалось провести 42 игры. Среди игроков его возраста и старше быстрее это делал только один игрок – российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которому в сезоне-2021/2022 потребовалось 38 игр, а сезоном позже – 39 матчей. Следом за ним идёт и достижение Кросби, чей показатель сходится с Бреттом Халлом в сезоне-2000/2001.

Всего за карьеру в НХЛ Кросби отметился 1547 (575+972) результативными действиями в 1232 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 О'Коннор (Раст, Малкин) – 20:49     2:0 Кросби (Летанг, Ракелль) – 23:32     3:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 57:39    
Материалы по теме
Сидни Кросби вышел на 22-е место в списке снайперов всех времён в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android