Кросби добрался до отметки в 25 голов за сезон. В его возрасте быстрее был только Овечкин
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36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (завершён второй период, хозяева ведут – 2:0) добрался до отметки в 25 голов в текущем сезоне.
Как отмечает StatsCentre в социальной сети Х, для этого Кросби потребовалось провести 42 игры. Среди игроков его возраста и старше быстрее это делал только один игрок – российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которому в сезоне-2021/2022 потребовалось 38 игр, а сезоном позже – 39 матчей. Следом за ним идёт и достижение Кросби, чей показатель сходится с Бреттом Халлом в сезоне-2000/2001.
Всего за карьеру в НХЛ Кросби отметился 1547 (575+972) результативными действиями в 1232 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 О'Коннор (Раст, Малкин) – 20:49 2:0 Кросби (Летанг, Ракелль) – 23:32 3:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 57:39
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