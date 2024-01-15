Кросби добрался до отметки в 25 голов за сезон. В его возрасте быстрее был только Овечкин

36-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (завершён второй период, хозяева ведут – 2:0) добрался до отметки в 25 голов в текущем сезоне.

Как отмечает StatsCentre в социальной сети Х, для этого Кросби потребовалось провести 42 игры. Среди игроков его возраста и старше быстрее это делал только один игрок – российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которому в сезоне-2021/2022 потребовалось 38 игр, а сезоном позже – 39 матчей. Следом за ним идёт и достижение Кросби, чей показатель сходится с Бреттом Халлом в сезоне-2000/2001.

Всего за карьеру в НХЛ Кросби отметился 1547 (575+972) результативными действиями в 1232 матчах.