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Олимпийский чемпион оценил исторический рекорд Артемия Панарина в матче с «Вашингтоном»

Олимпийский чемпион оценил исторический рекорд Артемия Панарина в матче с «Вашингтоном»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил историческое достижение 32-летнего российского нападающего Артемия Панарина за «Нью-Йорк Рейнджерс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

«Рекорд Панарина? Ну и здорово! Здорово! Он доказывает, что великий игрок. Кто-то против был? Он нестандартный, очень классный игрок», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в прошедшей игре Панарин покорил отметку в 400 набранных очков в составе «Рейнджерс». Он сделал это быстрее, чем кто-либо другой в истории «синерубашечников». Россиянин управился за 310 матчей. В то время как лучшее достижение принадлежало Марку Мессье, которому потребовалось 322 встречи.

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