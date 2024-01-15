Олимпийский чемпион оценил исторический рекорд Артемия Панарина в матче с «Вашингтоном»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил историческое достижение 32-летнего российского нападающего Артемия Панарина за «Нью-Йорк Рейнджерс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

«Рекорд Панарина? Ну и здорово! Здорово! Он доказывает, что великий игрок. Кто-то против был? Он нестандартный, очень классный игрок», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в прошедшей игре Панарин покорил отметку в 400 набранных очков в составе «Рейнджерс». Он сделал это быстрее, чем кто-либо другой в истории «синерубашечников». Россиянин управился за 310 матчей. В то время как лучшее достижение принадлежало Марку Мессье, которому потребовалось 322 встречи.