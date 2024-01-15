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Дмитрий Воронков снёс соперника, отправляясь на скамейку запасных в игре с «Ванкувером»

Дмитрий Воронков снёс соперника, отправляясь на скамейку запасных в игре с «Ванкувером»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, гости ведут в счёте – 3:2.

В одном из игровых эпизодов 23-летний российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков, возвращаясь на скамейку запасных своей команды, эффектно снёс плечом американского защитника «Кэнакс» Иэна Коула, от чего тот оказался на льду. Россиянин же продолжил свой путь, словно ничего не произошло.

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Напомним, в этой игре Воронков прервал шестиматчевую безголевую серию в НХЛ. Дмитрий проводит свой 38-й матч в нынешнем сезоне, в которых он отметился 21-м (8+13) результативным действием при показателе полезности «+3».

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