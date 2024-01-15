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«Питтсбург» обыграл «Сиэтл», прервав их девятиматчевую победную серию. У Малкина — голевая

«Питтсбург» обыграл «Сиэтл», прервав их девятиматчевую победную серию. У Малкина — голевая
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0, вследствие чего гости прервали свою девятиматчевую победную серию.

В составе «Питтсбурга» дублем отметился 36-летний канадский нападающий Сидни Кросби, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Дрю О’Коннор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

37-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут 51 секунду и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «+1». На его счету уже 36 (15+21) результативных действий.

Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри отразил все 21 бросок по воротам, проведя пятую игру «на ноль» в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 О'Коннор (Раст, Малкин) – 20:49     2:0 Кросби (Летанг, Ракелль) – 23:32     3:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 57:39    
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