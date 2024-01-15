«Питтсбург» обыграл «Сиэтл», прервав их девятиматчевую победную серию. У Малкина — голевая

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0, вследствие чего гости прервали свою девятиматчевую победную серию.
В составе «Питтсбурга» дублем отметился 36-летний канадский нападающий Сидни Кросби, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Дрю О’Коннор.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
37-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут 51 секунду и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «+1». На его счету уже 36 (15+21) результативных действий.
Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри отразил все 21 бросок по воротам, проведя пятую игру «на ноль» в сезоне.
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