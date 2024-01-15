НХЛ выступила с заявлением о будущем Ничушкина. Он пройдёт программу помощи игрокам

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала заявление касательно будущего 28-летнего российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявляют о том, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин будет недоступен для своего клуба на неопределённый период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы.

По её условиям он вернётся в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», — гласит заявление лиги.

Напомним, программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Ранее хоккеист весной 2023-го пропустил отрезок сезона из-за истории с пьяной женщиной, найденной в номере, в котором якобы жил форвард «Колорадо».