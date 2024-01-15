Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ выступила с заявлением о будущем Ничушкина. Он пройдёт программу помощи игрокам

НХЛ выступила с заявлением о будущем Ничушкина. Он пройдёт программу помощи игрокам
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала заявление касательно будущего 28-летнего российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявляют о том, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин будет недоступен для своего клуба на неопределённый период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы.

По её условиям он вернётся в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», — гласит заявление лиги.

Напомним, программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Ранее хоккеист весной 2023-го пропустил отрезок сезона из-за истории с пьяной женщиной, найденной в номере, в котором якобы жил форвард «Колорадо».

Материалы по теме
Источник: Ничушкин пройдёт программу помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределённый срок
Материалы по теме
«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина
«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android