«Моя цель — решить проблемы». Ничушкин выступил с заявлением о начале курса помощи игрокам

28-летний российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прокомментировал ситуацию с началом прохождения программы помощи игрокам НХЛ.

«Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам. Моя цель – решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Я хочу поблагодарить за понимание и поддержку мою жену, семью, друзей, организацию «Эвеланш» и всех болельщиков.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться на лёд и присоединиться к своим товарищам по команде как можно скорее», — гласит заявление Валерия, опубликованное «Колорадо».

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.