Флёри вышел на чистое второе место по победам в истории НХЛ

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В этом матче голкипер «дикарей» Марк-Андре Флёри одержал свою 552-ю победу за карьеру в НХЛ и вышел на чистое второе место в истории лиги по этому показателю, обойдя Патрика Руа (551). Лидером всех времён по победам в истории НХЛ является легендарный Мартин Бродо (691).
В нынешнем сезоне Флёри провёл 22 матча за «Миннесоту», в которых отражал 89,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,97.
«Уайлд» прервали серию из четырёх поражений подряд, набрали 41 очко и занимают 13-е место в таблице Западной конференции.
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