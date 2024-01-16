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Флёри вышел на чистое второе место по победам в истории НХЛ

Флёри вышел на чистое второе место по победам в истории НХЛ
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В этом матче голкипер «дикарей» Марк-Андре Флёри одержал свою 552-ю победу за карьеру в НХЛ и вышел на чистое второе место в истории лиги по этому показателю, обойдя Патрика Руа (551). Лидером всех времён по победам в истории НХЛ является легендарный Мартин Бродо (691).

В нынешнем сезоне Флёри провёл 22 матча за «Миннесоту», в которых отражал 89,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,97.

«Уайлд» прервали серию из четырёх поражений подряд, набрали 41 очко и занимают 13-е место в таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Цуккарелло (Фэйбер, Болди) – 02:11 (pp)     2:0 Дьюар – 22:18     3:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 33:36 (pp)     4:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Богосян) – 56:09 (sh)     5:0 Фолиньо (Годро, Бродин) – 59:03    
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