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30 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» увезти очки из Монреаля

30 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» увезти очки из Монреаля
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В Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Шайбами в составе победителей отметились Юрай Слафковски, Рафаэль Арве-Пинар, Коул Кофилд и Йоэль Армиа.

У «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Кейл Макар и Девон Тэйвз.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этой встрече 30 сейвами.

«Монреаль» прервал серию поражений из трёх матчей, набрал 43 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Колорадо» не смог продлить трёхматчевую победную серию, остался с 59 очками и идёт третьим на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Друен, Макар) – 04:28 (pp)     1:1 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 07:17 (pp)     1:2 Макар (Жирар, Маккиннон) – 21:01     2:2 Арве-Пинар (Эванс, Галлахер) – 36:08     3:2 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 41:52 (pp)     3:3 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 49:37     4:3 Армиа – 55:49    
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