30 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» увезти очки из Монреаля

В Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Шайбами в составе победителей отметились Юрай Слафковски, Рафаэль Арве-Пинар, Коул Кофилд и Йоэль Армиа.

У «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Кейл Макар и Девон Тэйвз.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отметился в этой встрече 30 сейвами.

«Монреаль» прервал серию поражений из трёх матчей, набрал 43 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Колорадо» не смог продлить трёхматчевую победную серию, остался с 59 очками и идёт третьим на Западе.