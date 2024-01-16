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Маккиннон — шестой действующий игрок НХЛ с 70 очками не более чем за 44 матча

Маккиннон — шестой действующий игрок НХЛ с 70 очками не более чем за 44 матча
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В Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Звёздный нападающий «лавин» Натан Маккиннон отметился в этой встрече результативной передачей. Это очко стало для канадца 70-м в нынешнем сезоне. На это ему потребовалось 44 матча.

Таким образом, Маккиннон стал шестым действующим игроком НХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 70 очков за 44 или менее игр со старта сезона. Ранее это удавалось Коннору Макдэвиду (37 игр в сезоне-2022/2023), Никите Кучерову (43 игры в сезоне-2023/2024 и 2018/2019), Александру Овечкину (43 игры в сезоне-2009/2010), Сидни Кросби (43 игры в сезоне-2006/2007) и Леону Драйзайтлю (44 игры в сезоне-2022/2023).

«Колорадо» не смог продлить трёхматчевую победную серию, остался с 59 очками и идёт третьим на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Друен, Макар) – 04:28 (pp)     1:1 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 07:17 (pp)     1:2 Макар (Жирар, Маккиннон) – 21:01     2:2 Арве-Пинар (Эванс, Галлахер) – 36:08     3:2 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 41:52 (pp)     3:3 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 49:37     4:3 Армиа (Монахан, Савар) – 55:50    
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