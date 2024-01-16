Маккиннон — шестой действующий игрок НХЛ с 70 очками не более чем за 44 матча

В Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» (4:3).
Звёздный нападающий «лавин» Натан Маккиннон отметился в этой встрече результативной передачей. Это очко стало для канадца 70-м в нынешнем сезоне. На это ему потребовалось 44 матча.
Таким образом, Маккиннон стал шестым действующим игроком НХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 70 очков за 44 или менее игр со старта сезона. Ранее это удавалось Коннору Макдэвиду (37 игр в сезоне-2022/2023), Никите Кучерову (43 игры в сезоне-2023/2024 и 2018/2019), Александру Овечкину (43 игры в сезоне-2009/2010), Сидни Кросби (43 игры в сезоне-2006/2007) и Леону Драйзайтлю (44 игры в сезоне-2022/2023).
«Колорадо» не смог продлить трёхматчевую победную серию, остался с 59 очками и идёт третьим на Западе.
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