«Наконец-то». Флёри — о выходе на чистое второе место по победам в истории НХЛ
Поделиться
Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал своё достижение, установленное в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0), завершившемся этой ночью.
Напомним, в этом матче Флёри одержал свою 552-ю победу за карьеру в НХЛ и вышел на чистое второе место в истории лиги по этому показателю, уступая лишь легендарному Мартину Бродо (691).
«Наконец-то, правда ведь? В последних матчах нам приходилось немного тяжело. Мы должны были сделать это немного раньше. Но я думаю, что все знают, что мы работаем изо всех сил и пытаемся выигрывать матчи, вновь прокладываем свой путь к победам, и сегодня была отличная игра против хорошей команды, и она осталась за нами», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Цуккарелло (Фэйбер, Болди) – 02:11 (pp) 2:0 Дьюар – 22:18 3:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 33:36 (pp) 4:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Богосян) – 56:09 (sh) 5:0 Фолиньо (Годро, Бродин) – 59:03
Материалы по теме
Комментарии
- 16 января 2024
-
07:42
-
07:27
-
07:12
-
06:55
-
06:30
-
06:13
-
05:48
-
05:34
-
05:14
-
04:42
-
04:39
-
02:00
-
00:21
-
00:06
- 15 января 2024
-
23:57
-
23:53
-
23:46
-
23:40
-
23:34
-
23:25
-
23:14
-
23:03
-
22:56
-
22:48
-
22:35
-
22:24
-
22:01
-
21:49
-
21:31
-
21:18
-
21:15
-
20:57
-
20:45
-
20:38
-
20:30
Партнерский контент