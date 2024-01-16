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«Наконец-то». Флёри — о выходе на чистое второе место по победам в истории НХЛ

«Наконец-то». Флёри — о выходе на чистое второе место по победам в истории НХЛ
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал своё достижение, установленное в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0), завершившемся этой ночью.

Напомним, в этом матче Флёри одержал свою 552-ю победу за карьеру в НХЛ и вышел на чистое второе место в истории лиги по этому показателю, уступая лишь легендарному Мартину Бродо (691).

«Наконец-то, правда ведь? В последних матчах нам приходилось немного тяжело. Мы должны были сделать это немного раньше. Но я думаю, что все знают, что мы работаем изо всех сил и пытаемся выигрывать матчи, вновь прокладываем свой путь к победам, и сегодня была отличная игра против хорошей команды, и она осталась за нами», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Цуккарелло (Фэйбер, Болди) – 02:11 (pp)     2:0 Дьюар – 22:18     3:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 33:36 (pp)     4:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Богосян) – 56:09 (sh)     5:0 Фолиньо (Годро, Бродин) – 59:03    
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