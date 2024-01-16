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Результаты игрового дня НХЛ 16 января

Результаты игрового дня НХЛ 16 января
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Сегодня, 16 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Миттельштадт (Окпосо, Джонсон) – 31:34     2:0 Так (Куинн, Миттельштадт) – 34:37 (pp)     3:0 Гринвей (Миттельштадт, Далин) – 56:34    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 О'Коннор (Раст, Малкин) – 20:49     2:0 Кросби (Летанг, Ракелль) – 23:32     3:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 57:39    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Задоров) – 05:28     1:1 Чинахов (Годро) – 05:55     1:2 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 14:54     2:2 Воронков (Боквист, Годро) – 23:28 (pp)     2:3 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 27:35 (pp)     3:3 Воронков (Рослович) – 50:57     4:3 Марченко – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Койл (Маршан, Пастрняк) – 20:30     2:0 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 43:22 (pp)     3:0 Фредерик – 58:42    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Беннетт (Родригес, Экман-Ларссон) – 08:29 (pp)     2:0 Райнхарт (Миккола) – 17:35 (sh)     2:1 Киллорн (Хенрик) – 19:56     2:2 Хенрик – 25:24 (sh)     3:2 Вераге (Монтур, Барков) – 29:36 (pp)     4:2 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 32:49     4:3 Сильверберг (Кэррик) – 34:58     4:4 Терри (ЛаКомбе) – 43:45     4:5 Киллорн (Ватрано, Фаулер) – 60:48    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано, Гавриков) – 06:24     1:1 Мартинук (Джарвис, Бёрнс) – 25:38     1:2 Дано (Рой, Гавриков) – 41:01     1:3 Лаферрье (Андерсон, Дюбуа) – 42:21     1:4 Дюбуа (Андерсон-Долан, Андерсон) – 45:20     2:4 Друри (Ноэсен, Чатфилд) – 48:58     2:5 Мур – 58:44 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Хаг) – 15:25     2:0 Стоун (Стивенсон, Дорофеев) – 21:11     2:1 Евангелиста (Каррье, Йози) – 37:22     3:1 Стоун (Стивенсон) – 39:36     4:1 Маршессо (Пьетранджело, Руа) – 59:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Цуккарелло (Фэйбер, Болди) – 02:11 (pp)     2:0 Дьюар – 22:18     3:0 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 33:36 (pp)     4:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Богосян) – 56:09 (sh)     5:0 Фолиньо (Годро, Бродин) – 59:03    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Друен, Макар) – 04:28 (pp)     1:1 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 07:17 (pp)     1:2 Макар (Жирар, Маккиннон) – 21:01     2:2 Арве-Пинар (Эванс, Галлахер) – 36:08     3:2 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 41:52 (pp)     3:3 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 49:37     4:3 Армиа (Монахан, Савар) – 55:50    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Хэтэуэй, Уокер) – 21:03     1:1 Сундквист (Шенн, Перунович) – 38:19 (pp)     1:2 Пилинг (Замула, Аткинсон) – 39:53     2:2 Саад (Шенн, Кайру) – 41:18     2:3 Типпетт (Конечны, Фрост) – 54:27     2:4 Фараби – 59:06    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 61 очком после 43 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 62 очками после 44 матчей.

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