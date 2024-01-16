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Кросби вплотную приблизился к Сакику по количеству игр с 2+ голами в истории НХЛ

Кросби вплотную приблизился к Сакику по количеству игр с 2+ голами в истории НХЛ
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0, вследствие чего гости прервали свою девятиматчевую победную серию.

Капитан хозяев Сидни Кросби отметился в этой встрече дублем.

Таким образом, эта игра стала 98-й в карьере Кросби, в которой ему удалось забить более одного гола. Этот результат помог канадцу вплотную приблизиться по этому показателю к Джо Сакику (99), занимающему 25-е место в истории НХЛ. Лидером всех времён по количеству игр с двумя и более голами является Уэйн Гретцки (189).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кросби 46 (26+20) очков в 42 матчах.

«Питтсбург» набрал 48 очков и делит с «Нью-Йорк Айлендерс» девятое место в таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 О'Коннор (Раст, Малкин) – 20:49     2:0 Кросби (Летанг, Ракелль) – 23:32     3:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 57:39    
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