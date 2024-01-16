Коньков: Ковальчук может принести пользу, а его хотят облить грязью

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на критику нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я абсолютно согласен с Жамновым. У „Спартака“ выбыли основные центрфорварды. В команде череда травм. Почему-то говорят, что Ковальчук во всём виноват, но это заблуждение. На Илью не надеялись как на мессию, который будет в каждом матче забивать по два гола. На него возлагают другую роль, и в команде понимают, что делает Ковальчук. Почему нужно принижать те успехи, которые Илья показывал на протяжении всей жизни? Это человек, который может принести пользу, а его хотят облить грязью», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл семь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». Ранее Ковальчук заявил, что ответственность за плохие результаты команды должны нести лидеры.

В следующем матче красно-белые сыграют на своей площадке с «Витязем» сегодня, 16 января.