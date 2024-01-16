Марк Стоун оформил 1-й в карьере хет-трик в регулярке НХЛ. Ранее он делал это в финале КС

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Капитан хозяев Марк Стоун отметился в этой встрече тремя заброшенными шайбами.
Этот хет-трик стал первым в карьере 31-летнего канадца в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее ему удавалось отличиться трижды в одном матче только в рамках плей-офф — в пятом матче финала Кубка Стэнли-2023 с «Флоридой Пантерз» (9:3).
Всего на счету Стоуна в нынешнем сезоне 44 (15+29) очка в 44 матчах.
«Вегас» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 55 очков в 44 матчах.
- 16 января 2024
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:18
-
08:05
-
08:01
-
07:42
-
07:27
-
07:12
-
06:55
-
06:30
-
06:13
-
05:48
-
05:34
-
05:14
-
04:42
-
04:39
-
02:00
-
00:21
-
00:06
- 15 января 2024
-
23:57
-
23:53
-
23:46
-
23:40
-
23:34
-
23:25
-
23:14
-
23:03
-
22:56
-
22:48
-
22:35
-
22:24
-
22:01
-
21:49
-
21:31