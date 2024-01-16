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Марк Стоун оформил 1-й в карьере хет-трик в регулярке НХЛ. Ранее он делал это в финале КС

Марк Стоун оформил 1-й в карьере хет-трик в регулярке НХЛ. Ранее он делал это в финале КС
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Капитан хозяев Марк Стоун отметился в этой встрече тремя заброшенными шайбами.

Этот хет-трик стал первым в карьере 31-летнего канадца в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее ему удавалось отличиться трижды в одном матче только в рамках плей-офф — в пятом матче финала Кубка Стэнли-2023 с «Флоридой Пантерз» (9:3).

Всего на счету Стоуна в нынешнем сезоне 44 (15+29) очка в 44 матчах.

«Вегас» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 55 очков в 44 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Хаг) – 15:25     2:0 Стоун (Стивенсон, Дорофеев) – 21:11     2:1 Евангелиста (Каррье, Йози) – 37:22     3:1 Стоун (Стивенсон) – 39:36     4:1 Маршессо (Пьетранджело, Руа) – 59:41    
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