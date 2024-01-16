«Молодой мощный мужичок». Олимпийский чемпион — об игре Н. Коваленко

Олимпийский чемпион и бывший нападающий ряда клубов НХЛ Андрей Коваленко поделился ожиданиями от игры своего сына Николая в Северной Америке.

«В НХЛ ему надо показывать свой лучший хоккей, который он показывает здесь. Всё необходимое у него есть, он вырос за последние два года как спортсмен и игрок. В плане игры и её видения он возмужал, стал крепче и мощнее. На сегодняшний день это такой молодой мощный мужичок, который может побиться», — приводит слова Андрея Коваленко ТАСС.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «+11» и 20 минутах штрафного времени. В среднем за матч один из лидеров «Торпедо» проводил на льду 18 минут 28 секунд.

В 2018 году Николай Коваленко был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Колорадо Эвеланш» под номером 171.