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«Молодой мощный мужичок». Олимпийский чемпион — об игре Н. Коваленко

«Молодой мощный мужичок». Олимпийский чемпион — об игре Н. Коваленко
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Олимпийский чемпион и бывший нападающий ряда клубов НХЛ Андрей Коваленко поделился ожиданиями от игры своего сына Николая в Северной Америке.

«В НХЛ ему надо показывать свой лучший хоккей, который он показывает здесь. Всё необходимое у него есть, он вырос за последние два года как спортсмен и игрок. В плане игры и её видения он возмужал, стал крепче и мощнее. На сегодняшний день это такой молодой мощный мужичок, который может побиться», — приводит слова Андрея Коваленко ТАСС.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «+11» и 20 минутах штрафного времени. В среднем за матч один из лидеров «Торпедо» проводил на льду 18 минут 28 секунд.

В 2018 году Николай Коваленко был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Колорадо Эвеланш» под номером 171.

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