Журналист поделился ожиданиями от выступления Капризова на Матче звёзд НХЛ

Североамериканский журналист Дэн Розен на официальном сайте Национальной хоккейной лиги поделился ожиданиями от выступления российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на Матче звёзд НХЛ в Торонто.

«Российский форвард является одним из самых мастеровитых игроков в НХЛ. Матч звёзд — это идеальный шанс для него продемонстрировать свою индивидуальность. Возможно, у него не самый мощный бросок, но он точен, и самое главное, Капризов обладает способностью заставлять болельщиков вскакивать со своих мест. Он сделает это и в Торонто», — цитирует Розена сайт НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги на счету Капризова 35 (13+22) очков в 36 матчах.

Предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024 пройдёт в Торонто (Канада) в период с 1 по 3 февраля. В звёздном уикенде примут участие пятеро россиян: вратари Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), нападающие Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).