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Журналист поделился ожиданиями от выступления Капризова на Матче звёзд НХЛ

Журналист поделился ожиданиями от выступления Капризова на Матче звёзд НХЛ
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Североамериканский журналист Дэн Розен на официальном сайте Национальной хоккейной лиги поделился ожиданиями от выступления российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на Матче звёзд НХЛ в Торонто.

«Российский форвард является одним из самых мастеровитых игроков в НХЛ. Матч звёзд — это идеальный шанс для него продемонстрировать свою индивидуальность. Возможно, у него не самый мощный бросок, но он точен, и самое главное, Капризов обладает способностью заставлять болельщиков вскакивать со своих мест. Он сделает это и в Торонто», — цитирует Розена сайт НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги на счету Капризова 35 (13+22) очков в 36 матчах.

Предстоящий Матч звёзд НХЛ – 2024 пройдёт в Торонто (Канада) в период с 1 по 3 февраля. В звёздном уикенде примут участие пятеро россиян: вратари Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), нападающие Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

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