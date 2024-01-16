Н. Заварухин ответил на вопрос, был ли криминал в вопросах по контрактам игроков в 90-х

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос, была ли роль криминала в вопросах подписания контрактов игроков в 90-е.

«В 90-х криминальные авторитеты решали вопросы по контрактам игроков и оказывали хоккеистам поддержку, чтобы их не трогали на улицах? Такого вроде не было. Помню, когда я играл в Уфе, мы жили в гостинице. В этом здании впоследствии был «Ак Барс Банк». И тогда к нескольким нашим игрокам действительно подошли крепкие ребята.

Сериал «Слово пацана»? У меня дети смотрели, а я не полностью. Сейчас другая жизнь, всё другое. Здорово, что показали историю и рассказали, как люди выживали», — сказал Заварухин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, накануне клуб из Екатеринбурга на домашней площадке был сильнее действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 3:2. «Автомобилист» благодаря этой победе возвращает себе четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 64 очка в 53 матчах. В следующем матче подопечные Николая Заварухина сыграют дома с «Адмиралом» завтра, 17 января.