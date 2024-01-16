Сафронов: Россию никогда не любили с точки зрения самобытности, силы и величины

Бывший генменеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался об отстранении сборной Израиля от международных матчей и рассказал о падении уровня соревнований без сборной России.

«Все специалисты понимают, что без России нет праздника хоккея на любой международной площадке. Нас никогда не любили с точки зрения нашей самобытности, нашей силы и нашей величины. Сравнивать какие-то отношения между Канадой и Израилем и принятие решений не в нашу пользу… разговор на эту тему портит нервную систему. Нам надо идти просто и добиваться результата, мы будем на этом празднике жизни и докажем, что мы сильны», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, 11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока что не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира.

Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская и белорусская сборные пропустят. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении или отмене дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.