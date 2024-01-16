Андрей Коваленко рассказал о необходимости поддержки Ковальчука и Хабибулина

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о необходимости поддержки нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука и тренера вратарей «Торпедо» Николая Хабибулина.

«Некоторые болельщики связывают серию „Спартака“ с возвращением Ильи Ковальчука, которому ещё надо набрать форму? Честно говоря, меня удивляют такие версии. Илья многое завоевал в своей карьере и в таком солидном по меркам хоккея возрасте решил вернуться. Мне кажется, в этой ситуации, наоборот, Ковальчука нужно поддержать, а не делать крайним. Эта же поддержка нужна и Николаю Хабибулину. В полтинник вернуться в ворота — это очень смелый ход, ведь голкипер — самое тяжёлое амплуа. Посмотрим, рискнут ли Николай и «Торпедо», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл семь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». Ранее Ковальчук заявил, что ответственность за плохие результаты команды должны нести лидеры.

50-летний Хабибулин до сих пор не дебютировал за «Торпедо», попав в заявку нижегородского клуба в качестве резервного вратаря.