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«Место никого не интересует, главное — плей-офф». Коньков — об игре ЦСКА

«Место никого не интересует, главное — плей-офф». Коньков — об игре ЦСКА
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал об игре ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги и заявил, что самое главное для армейского клуба — плей-офф.

«Задача тренерского штаба состоит в том, чтобы подготовить этих ребят к плей-офф, чтобы они там показали свою лучшую игру. Понятно, что у ЦСКА не получилось пройти сезон в лидерах, как это было до этого два года подряд. Наступит плей-офф, и всё станет на свои места. Можно закончить чемпионат на первом месте и вылететь в стартовом раунде. Самое главное, что команда в зоне плей-офф. А с какого места ты туда вышел, никого не интересует. Если ты собрался решать серьёзные задачи, то тебе нужно обыгрывать всех», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в своём последнем матче подопечные Сергея Фёдорова уступили в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» (2:3) и потерпели второе поражение подряд. В активе армейцев 56 очков в 50 играх, что позволяет им занимать седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей игре ЦСКА встретится с «Авангардом» в Омске 17 января.

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