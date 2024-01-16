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«Два последних сезона просто ужасны». Казахстанский функционер — о «Барысе»

«Два последних сезона просто ужасны». Казахстанский функционер — о «Барысе»
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Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов рассказал о проблемах астанинского «Барыса» в Континентальной хоккейной лиге.

«Основной уровень игроков „Барыса“ — это уровень третьего-четвёртого звена клуба КХЛ. Для того чтобы команда выступала успешно, нужно искать усиления. Нужны легионеры, которые не будут слабее того же Оберга. И он должен быть не один, а таких Обергов должно быть пять или шесть. Два последних сезона просто ужасны, с непродуманными и странными действиями руководителей. Видно, что ни руководство, ни клуб к таким провалам готовы не были», — сказал Петухов в интервью Sports.kz.

Подопечные Олега Болякина провели 50 матчей, и с 40 результативными баллами в активе казахстанский клуб занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Барыс» сыграет в Астане с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 16 января.

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