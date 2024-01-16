«В КХЛ тоже нужна программа помощи игрокам». Щитов — о ситуации с Ничушкиным в НХЛ

Хоккейный эксперт Никита Щитов на фоне ситуации с российским нападающим «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным высказался о том, что в Континентальной хоккейной лиге необходимо создать аналог программы помощи игрокам, как в НХЛ.

«Это здорово, что есть такая программа и люди не стесняются открыто говорить о своих проблемах. Нам тоже нужно сделать что-то подобное, чтобы игроки могли обратиться к специалистам, и лига бы помогала проходить реабилитацию. Успех и большие деньги, которых раньше не было, кружат голову. Думаю, в КХЛ тоже придут к этому со временем», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.