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The Athletic назвал главный сюрприз «Рейнджерс», связанный с российским хоккеистом

The Athletic назвал главный сюрприз «Рейнджерс», связанный с российским хоккеистом
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Журналисты портала The Athletic заявили, что главным сюрпризом текущего сезона НХЛ в «Нью-Йорк Рейджерс» является то, что российский форвард Артемий Панарин стал настоящим снайпером.

«Панарин неизменно был великолепен в своих первых четырёх сезонах в «Рейнджерс», не считая прошлогодней неудачи в плей-офф. Ни у кого в истории франшизы нет четырёх сезонов по 90 очков, которые Панарин должен оформить в этом году.

Чего мы, возможно, не ожидали, так это атакующего менталитета Панарина в этом сезоне, благодаря которому он делит пятое место в лиге с 26 голами, что всего на шесть шайб меньше его лучшего результата в карьере. Он всегда был игроком-драйвером, но к своему арсеналу трюков Артемий добавил серьёзную голевую угрозу», — сказано в статье.

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