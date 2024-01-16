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Сушинский высказался о решении Ничушкина присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ

Сушинский высказался о решении Ничушкина присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский прокомментировал решение российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ.

«В НХЛ помогают игрокам выйти из таких ситуаций. Я видел подобные ситуации не раз. Я видел, как спасали людей с наркотической зависимостью — одного из вратарей «Флориды». Всё это правильно. Чтобы не выбросить человека на улицу, а поддержать в тяжёлый момент.

Мы же боремся с простудой и другими заболеваниями — почему мы не должны бороться с алкогольными и наркотическими болезнями? Я двумя руками поддерживаю решение НХЛ и клуба. Мотивация после реабилитации у Валерия будет запредельная, потому что клуб поверил в него. Не думаю, что реабилитация затянется надолго. Как мы видим, его проблемы не мешали ему играть, судя по результативности», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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