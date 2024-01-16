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Сафронов: Израиль в хоккей играть-то умеет? Их надо пригласить к нам, научить играть

Сафронов: Израиль в хоккей играть-то умеет? Их надо пригласить к нам, научить играть
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Бывший генменеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов оценил уровень национальной команды Израиля, которого Международная федерация хоккея отстранила на неопределённый срок из-за безопасности.

«Я даже эту сборную-то не знаю. Израиль в хоккей играть-то умеет? Их надо приглашать в наши молодёжные команды в «Динамо», ЦСКА, «Спартак», которые научат их играть в хоккей, именно в молодёжные, просто ребятам будет интересно поиграть среди мужиков», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, 11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока что не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира.

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