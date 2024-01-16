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The Athletic назвал игру Самсонова главным разочарованием «Торонто» в текущем сезоне

The Athletic назвал игру Самсонова главным разочарованием «Торонто» в текущем сезоне
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Журналист Джошуа Клок в статье на сайте The Athletic назвал игру российского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова главным разочарованием канадского клуба в нынешнем сезоне.

«В прошлом сезоне Самсонова считали бесспорным номером один в «Торонто», который действовал беззаботно и обаятельно, уверенность в себе и его игра были очень заметны.

В этом сезоне он пропускал гол за голом, которые стоили «Лифс» ценных очков, которые в конечном счёте должны были стать победами. Это произошло после того, как арбитраж присудил Самсонову контракт на один год и $ 3,55 млн. Его будущее в «Торонто» в лучшем случае туманно», — написал в статье Клок.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Самсонов отражал 86,3% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 3,88.

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